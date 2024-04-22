Петр Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811 ст.
Дата смертиДо 1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.
Отец: Иван Степанов
Мать: Домна Тимофеева
Бракосочетание
Около 1836 ст.
Жена: Евдокия Филиппова
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1842 ст.