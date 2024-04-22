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Петр Иванов

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1811 ст.

Дата смерти

До 1842 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Жена

Около 1812 г.р.

Дети

Около 1837 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: Иван Степанов

Мать: Домна Тимофеева

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1836 ст.

Жена: Евдокия Филиппова

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Копцево, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
До 1842 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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