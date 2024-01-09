Евдокия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1836 ст.
Муж: Петр Иванов
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Петр Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно