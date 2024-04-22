Никита Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Яковлев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1750 г.р.

Дети

Около 1772 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.

Отец: Яков Кондратьев

Мать: Дарья Петрова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Сын: Филипп Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Сын: Денис Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Копцево, Рузский, Московская область
Место жительства
1776 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Сын: Родион Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Дочь: Ирина Никитина

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Акулина Никитина

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Фекла Никитина

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Филиппова

Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
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