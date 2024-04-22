Никита Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.
Отец: Яков Кондратьев
Мать: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Филипп Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Сын: Денис Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Место жительства
1776 ст.
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Сын: Родион Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Дочь: Ирина Никитина
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Акулина Никитина
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Фекла Никитина
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Филиппова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно