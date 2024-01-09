Евдокия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750 ст.
Дата смертиДо 1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Филипп Никитин
Отец ребёнка: Никита Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Сын: Денис Никитин
Отец ребёнка: Никита Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Никита Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Сын: Родион Никитин
Отец ребёнка: Никита Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Дочь: Ирина Никитина
Отец ребёнка: Никита Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Акулина Никитина
Отец ребёнка: Никита Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Фекла Никитина
Отец ребёнка: Никита Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1815 ст.