Евдокия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750 ст.

Дата смерти

До 1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Около 1772 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Сын: Филипп Никитин

Отец ребёнка: Никита Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Сын: Денис Никитин

Отец ребёнка: Никита Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Сын: Родион Никитин

Отец ребёнка: Никита Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Дочь: Ирина Никитина

Отец ребёнка: Никита Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Акулина Никитина

Отец ребёнка: Никита Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Фекла Никитина

Отец ребёнка: Никита Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
До 1815 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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