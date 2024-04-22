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Филипп Никитин

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1772 ст.

Дата смерти

1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.

Отец: Никита Яковлев

Мать: Евдокия Филиппова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Сын: Иван Филиппов

Мать ребёнка: Агафья Ильина

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Фекла Филиппова

Мать ребёнка: Агафья Ильина

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Сын: Федор Филиппов

Мать ребёнка: Агафья Ильина

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Родион Филиппов

Мать ребёнка: Агафья Ильина

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ильина

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
1830 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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