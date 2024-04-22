Филипп Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772 ст.
Дата смерти1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.
Отец: Никита Яковлев
Мать: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Сын: Иван Филиппов
Мать ребёнка: Агафья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Фекла Филиппова
Мать ребёнка: Агафья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Сын: Федор Филиппов
Мать ребёнка: Агафья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Родион Филиппов
Мать ребёнка: Агафья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ильина
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1830 ст.