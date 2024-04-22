Иван Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801 ст.
Дата смертиДо 1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.
Отец: Филипп Никитин
Мать: Агафья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Дочь: Аксинья (Ксения) Иванова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Егор Иванов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1844 ст.