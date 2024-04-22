Иван Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Филиппов

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1801 ст.

Дата смерти

До 1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Около 1823 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1835 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.

Отец: Филипп Никитин

Мать: Агафья Ильина

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Дочь: Аксинья (Ксения) Иванова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Егор Иванов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Андреева

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
До 1844 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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