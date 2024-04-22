Егор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Отец: Иван Филиппов
Бракосочетание
Около 1853 ст.
Жена: Ольга Данилова
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.
Дочь: Ксения Егорова
Мать ребёнка: Ольга Данилова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно