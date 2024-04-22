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Егор Иванов

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Жена

Около 1835 г.р.

Дети

Около 1862 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: Иван Филиппов

Мать: Авдотья (Евдокия) Андреева

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1853 ст.

Жена: Ольга Данилова

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.

Дочь: Ксения Егорова

Мать ребёнка: Ольга Данилова

Копцево, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
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