Авдотья (Евдокия) Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Иван Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Дочь: Аксинья (Ксения) Иванова
Отец ребёнка: Иван Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Филиппов
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно