Авдотья (Евдокия) Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Около 1823 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1835 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Филиппов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Филиппов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Иван Филиппов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Дочь: Аксинья (Ксения) Иванова

Отец ребёнка: Иван Филиппов

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Филиппов

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Филиппов

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
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