Ольга Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1853 ст.
Муж: Егор Иванов
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.
Дочь: Ксения Егорова
Отец ребёнка: Егор Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно