Агафья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774 ст.
Дата смертиДо 1826 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Сын: Иван Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Никитин
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Фекла Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Никитин
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Сын: Федор Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Никитин
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Родион Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Никитин
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1826 ст.