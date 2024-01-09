Агафья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774 ст.

Дата смерти

До 1826 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Сын: Иван Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Никитин

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Фекла Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Никитин

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Сын: Федор Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Никитин

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Родион Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Никитин

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Никитин

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
До 1826 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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