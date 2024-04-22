Родион Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.
Отец: Филипп Никитин
Мать: Агафья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Дочь: Авдотья (Евдокия) Родионова
Мать ребёнка: Екатерина Васильева
Бракосочетание
Около 1833 ст.
Жена: Екатерина Васильева
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно