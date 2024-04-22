Родион Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Филиппов

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Жена

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: Филипп Никитин

Мать: Агафья Ильина

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Дочь: Авдотья (Евдокия) Родионова

Мать ребёнка: Екатерина Васильева

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1833 ст.

Жена: Екатерина Васильева

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
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