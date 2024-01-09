Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Дочь: Авдотья (Евдокия) Родионова
Отец ребёнка: Родион Филиппов
Бракосочетание
Около 1833 ст.
Муж: Родион Филиппов
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно