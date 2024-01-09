Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Дочь: Авдотья (Евдокия) Родионова

Отец ребёнка: Родион Филиппов

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1833 ст.

Муж: Родион Филиппов

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
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