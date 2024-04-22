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Василий Яковлев

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1758 ст.

Дата смерти

1831 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Около 1788 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1798 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758 ст.

Отец: Яков Кондратьев

Мать: Дарья Петрова

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Матвей Васильев

Мать ребёнка: Матрена Яковлева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Дочь: Фекла Васильева

Мать ребёнка: Матрена Яковлева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Матрена Яковлева

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Дочь: Акулина Васильева

Мать ребёнка: Матрена Яковлева

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
1831 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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