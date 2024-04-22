Василий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758 ст.
Дата смерти1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758 ст.
Отец: Яков Кондратьев
Мать: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Сын: Матвей Васильев
Мать ребёнка: Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Дочь: Фекла Васильева
Мать ребёнка: Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Дочь: Акулина Васильева
Мать ребёнка: Матрена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1831 ст.