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Матвей Васильев

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: Василий Яковлев

Мать: Матрена Яковлева

Копцево, Рузский, Московская область
Военная служба
Около 1818 ст.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Герасимова

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
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