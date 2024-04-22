Матвей Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.
Отец: Василий Яковлев
Мать: Матрена Яковлева
Военная служба
Около 1818 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Герасимова
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно