Матрена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761 ст.
Дата смертиДо 1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Сын: Матвей Васильев
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Дочь: Фекла Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Дочь: Акулина Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1815 ст.