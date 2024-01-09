Матрена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761 ст.

Дата смерти

До 1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1788 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1798 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Матвей Васильев

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Дочь: Фекла Васильева

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Дочь: Акулина Васильева

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
До 1815 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
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