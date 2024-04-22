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Алексей Дмитриев

Место рождения

Ватулино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

Около 1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Жена

Около 1803 г.р.
Около 1815 г.р.

Дети

Около 1830 г.р.
Около 1832 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: Дмитрий Яковлев

Мать: Степанида Алексеева

Ватулино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1821 ст.

Жена: Настасья Гаврилова

Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: Настасья Алексеева

Мать ребёнка: Настасья Гаврилова

Ватулино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Настасья Гаврилова

Ватулино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1842 ст.

Жена: Анна Матвеева

Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Ватулино, Рузский, Московская область
Смерть
Около 1844 ст.
Ватулино, Рузский, Московская область
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