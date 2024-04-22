Алексей Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смертиОколо 1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.
Отец: Дмитрий Яковлев
Мать: Степанида Алексеева
Бракосочетание
Около 1821 ст.
Жена: Настасья Гаврилова
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: Настасья Алексеева
Мать ребёнка: Настасья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Настасья Гаврилова
Бракосочетание
Около 1842 ст.
Жена: Анна Матвеева
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1844 ст.