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Настасья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

До 1842 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Около 1830 г.р.
Около 1832 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1821 ст.

Муж: Алексей Дмитриев

Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: Настасья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Дмитриев

Ватулино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Дмитриев

Ватулино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Ватулино, Рузский, Московская область
Смерть
До 1842 ст.
Ватулино, Рузский, Московская область
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