Настасья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смертиДо 1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1821 ст.
Муж: Алексей Дмитриев
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: Настасья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Дмитриев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1842 ст.