Степанида Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Алексеева

Степанида Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765 ст.

Дата смерти

До 1824 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Дочь: Прасковья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: Матрена Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Ватулино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Ватулино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Пелагея Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Ватулино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Яковлев

Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Ватулино, Рузский, Московская область
Смерть
До 1824 ст.
Ватулино, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close