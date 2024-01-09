Степанида Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765 ст.
Дата смертиДо 1824 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Дочь: Прасковья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: Матрена Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Сын: Алексей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Пелагея Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Яковлев
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1824 ст.