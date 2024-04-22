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Пелагея Архипова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.10.1865 ст.

Дата смерти

04.03.1872 ст.

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1865 ст.

Отец: Архип Федосеев

Мать: Наталья Васильева

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
03.10.1865 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
04.03.1872 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
06.03.1872 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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