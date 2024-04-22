Пелагея Архипова
Место рождения
Дата рождения02.10.1865 ст.
Дата смерти04.03.1872 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1865 ст.
Отец: Архип Федосеев
Мать: Наталья Васильева
Крещение
03.10.1865 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1872 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
06.03.1872 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя