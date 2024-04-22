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Наталья Васильева

Место рождения

Воронцова, Моревская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронцова, Моревская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
19.02.1864 ст.

Муж: Архип Федосеев

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1865 ст.

Дочь: Пелагея Архипова

Отец ребёнка: Архип Федосеев

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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