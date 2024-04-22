Наталья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
Бракосочетание
19.02.1864 ст.
Муж: Архип Федосеев
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1865 ст.
Дочь: Пелагея Архипова
Отец ребёнка: Архип Федосеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно