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Иван Архипов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.

Отец: Архип Федосеев

Мать: Ефимия Антонова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
07.01.1873 ст.

Жена: Мария Максимова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1882 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Мария Максимова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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