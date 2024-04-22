Мария Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.
Бракосочетание
07.01.1873 ст.
Муж: Иван Архипов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1882 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Архипов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно