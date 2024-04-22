Мария Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Максимова

Место рождения

Сытьково, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сытьково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
07.01.1873 ст.

Муж: Иван Архипов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1882 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Архипов

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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