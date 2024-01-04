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Иван Иванов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

21.05.1882 ст.

Дата смерти

15.10.1882 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1882 ст.

Отец: Иван Архипов

Мать: Мария Максимова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
15.10.1882 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
17.10.1882 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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