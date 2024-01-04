Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения21.05.1882 ст.
Дата смерти15.10.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1882 ст.
Отец: Иван Архипов
Мать: Мария Максимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.10.1882 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
17.10.1882 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя