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Алексей Иванов

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

27.02.1879 ст.

Дата смерти

10.06.1879 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1879 ст.

Отец: Иван Акимов

Мать: Феврония Архипова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
01.03.1879 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
10.06.1879 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Похороны
12.06.1879 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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