Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения27.02.1879 ст.
Дата смерти10.06.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1879 ст.
Отец: Иван Акимов
Мать: Феврония Архипова
Крещение
01.03.1879 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.06.1879 ст.
Похороны
12.06.1879 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя