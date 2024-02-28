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Матвей Федоров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Федор Иванов

Мать: Феврония Филиппова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1828 ст.

Жена: Ирина Феоктистова

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1829 ст.

Дочь: Матрена Матвеева

Мать ребёнка: Ирина Феоктистова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №67 Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Матвея Феодорова родилась дочь Матрена
Рождение ребёнка
03.08.1831 ст.

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Ирина Феоктистова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №83 Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Матвея Феодорова родилась дочь Евдокия
Рождение ребёнка
26.04.1833 ст.

Сын: Борис Матвеев

Мать ребёнка: Ирина Феоктистова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №17 Двадцать шестого дня того ж сельца у крестьянина Матвея Феодорова от первозаконной его жены Ирины Феоктистовой родился сын Борис
Рождение ребёнка
25.03.1838 ст.

Дочь: Лариса Матвеева

Мать ребёнка: Ирина Феоктистова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №8 Двадцать пятого дня (марта) сельца Хотебцова г-на Бологовского у крестьянина Матвея Феодорова от первозаконной жены его Ирины Феоктистовой родились близнецы Матрена и Лариса
Рождение ребёнка
25.03.1838 ст.

Дочь: Матрена Матвеева

Мать ребёнка: Ирина Феоктистова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №8 Двадцать пятого дня (марта) сельца Хотебцова г-на Бологовского у крестьянина Матвея Феодорова от первозаконной жены его Ирины Феоктистовой родились близнецы Матрена и Лариса
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Кузьма Матвеев

Мать ребёнка: Ирина Феоктистова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1842 ст.

Дочь: Ефросиния Матвеева

Мать ребёнка: Ирина Феоктистова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.05.1844 ст.

Сын: Никита Матвеев

Мать ребёнка: Ирина Феоктистова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №16 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Матвей Феодоров и законная жена его Ирина Феоктистова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Герасим Матвеев

Мать ребёнка: Ирина Феоктистова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
27.01.1863 ст.

Жена: Анастасия Никитина

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №2 Той же вотчины сельца Хотебцова крестьянин Матфей Феодоров, православного вероисповедания, 2-м браком, 53 года и прихода села Полуэктова, деревни Васильевской, крестьянская жена вдова Наста... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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