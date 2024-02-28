Матвей Федоров
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1808 ст.
Отец: Федор Иванов
Мать: Феврония Филиппова
Бракосочетание
Около 1828 ст.
Жена: Ирина Феоктистова
Рождение ребёнка
07.11.1829 ст.
Дочь: Матрена Матвеева
Мать ребёнка: Ирина Феоктистова
Запись №67 Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Матвея Феодорова родилась дочь Матрена
Рождение ребёнка
03.08.1831 ст.
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Ирина Феоктистова
Запись №83 Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Матвея Феодорова родилась дочь Евдокия
Рождение ребёнка
26.04.1833 ст.
Сын: Борис Матвеев
Мать ребёнка: Ирина Феоктистова
Запись №17 Двадцать шестого дня того ж сельца у крестьянина Матвея Феодорова от первозаконной его жены Ирины Феоктистовой родился сын Борис
Рождение ребёнка
25.03.1838 ст.
Дочь: Лариса Матвеева
Мать ребёнка: Ирина Феоктистова
Запись №8 Двадцать пятого дня (марта) сельца Хотебцова г-на Бологовского у крестьянина Матвея Феодорова от первозаконной жены его Ирины Феоктистовой родились близнецы Матрена и Лариса
Рождение ребёнка
25.03.1838 ст.
Дочь: Матрена Матвеева
Мать ребёнка: Ирина Феоктистова
Запись №8 Двадцать пятого дня (марта) сельца Хотебцова г-на Бологовского у крестьянина Матвея Феодорова от первозаконной жены его Ирины Феоктистовой родились близнецы Матрена и Лариса
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Кузьма Матвеев
Мать ребёнка: Ирина Феоктистова
Рождение ребёнка
Около ?.09.1842 ст.
Дочь: Ефросиния Матвеева
Мать ребёнка: Ирина Феоктистова
Рождение ребёнка
30.05.1844 ст.
Сын: Никита Матвеев
Мать ребёнка: Ирина Феоктистова
Запись №16 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Матвей Феодоров и законная жена его Ирина Феоктистова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Сын: Герасим Матвеев
Мать ребёнка: Ирина Феоктистова
Бракосочетание
27.01.1863 ст.
Жена: Анастасия Никитина
Запись №2 Той же вотчины сельца Хотебцова крестьянин Матфей Феодоров, православного вероисповедания, 2-м браком, 53 года и прихода села Полуэктова, деревни Васильевской, крестьянская жена вдова Наста... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно