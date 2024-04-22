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Герасим Матвеев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1848 ст.

Дата смерти

15.01.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.

Отец: Матвей Федоров

Мать: Ирина Феоктистова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1872 ст.

Дочь: Ксения Герасимова

Мать ребёнка: Пелагея Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матвеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
04.10.1880 ст.

Сын: Назар Герасимов

Мать ребёнка: Пелагея Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1884 ст.

Дочь: Федосья Герасимова

Мать ребёнка: Пелагея Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №14 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матфеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
07.04.1889 ст.

Дочь: Ирина Герасимова

Мать ребёнка: Пелагея Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №17 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матфеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Степанова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
15.01.1913 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
17.01.1913 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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