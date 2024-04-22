Герасим Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848 ст.
Дата смерти15.01.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.
Отец: Матвей Федоров
Мать: Ирина Феоктистова
Рождение ребёнка
12.01.1872 ст.
Дочь: Ксения Герасимова
Мать ребёнка: Пелагея Степанова
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матвеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
04.10.1880 ст.
Сын: Назар Герасимов
Мать ребёнка: Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
23.05.1884 ст.
Дочь: Федосья Герасимова
Мать ребёнка: Пелагея Степанова
Запись №14 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матфеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
07.04.1889 ст.
Дочь: Ирина Герасимова
Мать ребёнка: Пелагея Степанова
Запись №17 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матфеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Степанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1913 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
17.01.1913 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд