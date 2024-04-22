Ирина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Герасимова

Ирина Герасимова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

07.04.1889 ст.

Дата смерти

19.10.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1889 ст.

Отец: Герасим Матвеев

Мать: Пелагея Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №17 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матфеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
08.04.1889 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Косина крестьянский сын Дмитрий Платонов и сельца Хотебцова крестьянская дочь девица Ксения Герасимова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с поно... Показать все
Смерть
19.10.1889 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
21.10.1889 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close