Ирина Герасимова
Место рождения
Дата рождения07.04.1889 ст.
Дата смерти19.10.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1889 ст.
Отец: Герасим Матвеев
Мать: Пелагея Степанова
Запись №17 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матфеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
08.04.1889 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Косина крестьянский сын Дмитрий Платонов и сельца Хотебцова крестьянская дочь девица Ксения Герасимова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с поно... Показать все
Смерть
19.10.1889 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
21.10.1889 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд