Пелагея Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1872 ст.
Дочь: Ксения Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Матвеев
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матвеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
04.10.1880 ст.
Сын: Назар Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Матвеев
Рождение ребёнка
23.05.1884 ст.
Дочь: Федосья Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Матвеев
Запись №14 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матфеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
07.04.1889 ст.
Дочь: Ирина Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Матвеев
Запись №17 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матфеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Матвеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно