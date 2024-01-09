Пелагея Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1872 ст.

Дочь: Ксения Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матвеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
04.10.1880 ст.

Сын: Назар Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1884 ст.

Дочь: Федосья Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №14 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матфеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
07.04.1889 ст.

Дочь: Ирина Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №17 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матфеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Матвеев

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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