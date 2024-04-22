Ксения Герасимова
Место рождения
Дата рождения12.01.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1872 ст.
Отец: Герасим Матвеев
Мать: Пелагея Степанова
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матвеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
13.01.1872 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: деревни Васильевской крестьянин Федор Самойлов и села Полуэктова крестьянская дочь девица Марина Архипова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с дьяконом ... Показать все
Смерть
Неизвестно