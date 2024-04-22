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Ксения Герасимова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.01.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1872 ст.

Отец: Герасим Матвеев

Мать: Пелагея Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матвеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
13.01.1872 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: деревни Васильевской крестьянин Федор Самойлов и села Полуэктова крестьянская дочь девица Марина Архипова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с дьяконом ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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