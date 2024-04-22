Федосья (Феодосия) Герасимова
Место рождения
Дата рождения23.05.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1884 ст.
Отец: Герасим Матвеев
Мать: Пелагея Степанова
Запись №14 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матфеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
24.05.1884 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемницею была: того же сельца крестьянская жена Татьяна Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с пономарем Алексеем Воздвиженским
Смерть
Неизвестно