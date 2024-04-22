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Федосья (Феодосия) Герасимова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

23.05.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1884 ст.

Отец: Герасим Матвеев

Мать: Пелагея Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №14 Сельца Хотебцова крестьянин Герасим Матфеев и законная жена его Пелагея Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
24.05.1884 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемницею была: того же сельца крестьянская жена Татьяна Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с пономарем Алексеем Воздвиженским
Смерть
Неизвестно
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