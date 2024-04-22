Назар (Назарий) Герасимов
Место рождения
Дата рождения04.10.1880 ст.
Дата смерти15.10.1880 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1880 ст.
Отец: Герасим Матвеев
Мать: Пелагея Степанова
Крещение
05.10.1880 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.10.1880 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
17.10.1880 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд