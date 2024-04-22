Назар (Назарий) Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назар (Назарий) Герасимов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

04.10.1880 ст.

Дата смерти

15.10.1880 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1880 ст.

Отец: Герасим Матвеев

Мать: Пелагея Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Крещение
05.10.1880 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
15.10.1880 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
17.10.1880 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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