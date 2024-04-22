Ирина Феоктистова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1863 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1828 ст.
Муж: Матвей Федоров
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1829 ст.
Дочь: Матрена Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Федоров
Запись №67 Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Матвея Феодорова родилась дочь Матрена
Рождение ребёнка
03.08.1831 ст.
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Федоров
Запись №83 Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Матвея Феодорова родилась дочь Евдокия
Рождение ребёнка
26.04.1833 ст.
Сын: Борис Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Федоров
Запись №17 Двадцать шестого дня того ж сельца у крестьянина Матвея Феодорова от первозаконной его жены Ирины Феоктистовой родился сын Борис
Рождение ребёнка
25.03.1838 ст.
Дочь: Лариса Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Федоров
Запись №8 Двадцать пятого дня (марта) сельца Хотебцова г-на Бологовского у крестьянина Матвея Феодорова от первозаконной жены его Ирины Феоктистовой родились близнецы Матрена и Лариса
Рождение ребёнка
25.03.1838 ст.
Дочь: Матрена Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Федоров
Запись №8 Двадцать пятого дня (марта) сельца Хотебцова г-на Бологовского у крестьянина Матвея Феодорова от первозаконной жены его Ирины Феоктистовой родились близнецы Матрена и Лариса
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Кузьма Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Федоров
Рождение ребёнка
Около ?.09.1842 ст.
Дочь: Ефросиния Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Федоров
Рождение ребёнка
30.05.1844 ст.
Сын: Никита Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Федоров
Запись №16 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Матвей Феодоров и законная жена его Ирина Феоктистова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Сын: Герасим Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Федоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1863 ст.