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Матрена Матвеева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

07.11.1829 ст.

Дата смерти

06.01.1830 ст.

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1829 ст.

Отец: Матвей Федоров

Мать: Ирина Феоктистова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №67 Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Матвея Феодорова родилась дочь Матрена
Крещение
09.11.1829 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещение новорожденной совершал села Полуэктова священник Матвей Матвеев и пономарь Михаил Васильев Восприемником был того ж сельца крестьянский сын Василий Феоктистов, восприемницею была Матвеева се... Показать все
Смерть
06.01.1830 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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