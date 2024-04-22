Матрена Матвеева
Место рождения
Дата рождения07.11.1829 ст.
Дата смерти06.01.1830 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1829 ст.
Отец: Матвей Федоров
Мать: Ирина Феоктистова
Запись №67 Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Матвея Феодорова родилась дочь Матрена
Крещение
09.11.1829 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещение новорожденной совершал села Полуэктова священник Матвей Матвеев и пономарь Михаил Васильев Восприемником был того ж сельца крестьянский сын Василий Феоктистов, восприемницею была Матвеева се... Показать все
Смерть
06.01.1830 ст.