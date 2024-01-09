Лариса Матвеева
Место рождения
Дата рождения25.03.1838 ст.
Дата смерти29.05.1838 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
25.03.1838 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник Григорий Васильев. При крещении был дьякон Гавриил Саввин Поспелов Восприемником был: двоюродный брат-отрок Василий Константинов Во... Показать все
Рождение
25.03.1838 ст.
Отец: Матвей Федоров
Мать: Ирина Феоктистова
Запись №8 Двадцать пятого дня (марта) сельца Хотебцова г-на Бологовского у крестьянина Матвея Феодорова от первозаконной жены его Ирины Феоктистовой родились близнецы Матрена и Лариса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.1838 ст.
Причина смерти: от кори