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Никита Матвеев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

30.05.1844 ст.

Дата смерти

06.07.1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1844 ст.

Отец: Матвей Федоров

Мать: Ирина Феоктистова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №16 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Матвей Феодоров и законная жена его Ирина Феоктистова; оба православного исповедания
Крещение
31.05.1844 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: той же вотчины и сельца крестьянский сын Александр Уваров, крестьянская жена Устиния Митрофанова Таинство крещения совершал Григорий Васильев Воздвиженский с своим причтом
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
06.07.1844 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
08.07.1844 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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