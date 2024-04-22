Никита Матвеев
Место рождения
Дата рождения30.05.1844 ст.
Дата смерти06.07.1844 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1844 ст.
Отец: Матвей Федоров
Мать: Ирина Феоктистова
Запись №16 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Матвей Феодоров и законная жена его Ирина Феоктистова; оба православного исповедания
Крещение
31.05.1844 ст.
Восприемниками были: той же вотчины и сельца крестьянский сын Александр Уваров, крестьянская жена Устиния Митрофанова Таинство крещения совершал Григорий Васильев Воздвиженский с своим причтом
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.1844 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
08.07.1844 ст.