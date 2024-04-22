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Евдокия Матвеева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

03.08.1831 ст.

Дата смерти

04.11.1831 ст.

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1831 ст.

Отец: Матвей Федоров

Мать: Ирина Феоктистова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №83 Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Матвея Феодорова родилась дочь Евдокия
Крещение
04.08.1831 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Крещение совершал их свой приходский священник с причтом Восприемницею была сестра его девица Анна Федорова
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
04.11.1831 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колотья
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