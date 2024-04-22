Евдокия Матвеева
Место рождения
Дата рождения03.08.1831 ст.
Дата смерти04.11.1831 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1831 ст.
Отец: Матвей Федоров
Мать: Ирина Феоктистова
Запись №83 Графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Матвея Феодорова родилась дочь Евдокия
Крещение
04.08.1831 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Крещение совершал их свой приходский священник с причтом Восприемницею была сестра его девица Анна Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.11.1831 ст.
Причина смерти: от колотья