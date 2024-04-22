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Матрена Матвеева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

25.03.1838 ст.

Дата смерти

13.06.1838 ст.

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
25.03.1838 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник Григорий Васильев. При крещении был дьякон Гавриил Саввин Поспелов Восприемником был: двоюродный брат-отрок Василий Константинов Во... Показать все
Рождение
25.03.1838 ст.

Отец: Матвей Федоров

Мать: Ирина Феоктистова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №8 Двадцать пятого дня (марта) сельца Хотебцова г-на Бологовского у крестьянина Матвея Феодорова от первозаконной жены его Ирины Феоктистовой родились близнецы Матрена и Лариса
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
13.06.1838 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от кори
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