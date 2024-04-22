Борис Матвеев
Место рождения
Дата рождения26.04.1833 ст.
Дата смерти1854 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.04.1833 ст.
Отец: Матвей Федоров
Мать: Ирина Феоктистова
Запись №17 Двадцать шестого дня того ж сельца у крестьянина Матвея Феодорова от первозаконной его жены Ирины Феоктистовой родился сын Борис
Крещение
27.04.1833 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник Григорий Васильев Воздвиженский. При крещении был дьячек Василий Гаврилов Восприемниками были: того ж сельца крестьянский сын Егор ... Показать все
Бракосочетание
Около 1852 ст.
Жена: Васса Прохорова
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854 ст.