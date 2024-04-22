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Борис Матвеев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

26.04.1833 ст.

Дата смерти

1854 ст.

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

Жена

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1833 ст.

Отец: Матвей Федоров

Мать: Ирина Феоктистова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №17 Двадцать шестого дня того ж сельца у крестьянина Матвея Феодорова от первозаконной его жены Ирины Феоктистовой родился сын Борис
Крещение
27.04.1833 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник Григорий Васильев Воздвиженский. При крещении был дьячек Василий Гаврилов Восприемниками были: того ж сельца крестьянский сын Егор ... Показать все
Бракосочетание
Около 1852 ст.

Жена: Васса Прохорова

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
1854 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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