Феврония Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Матвей Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Владимир Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: Агриппина Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Дочь: Агриппина Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Дочь: Матрена Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Тимофей Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
06.07.1831 ст.
Дочь: Ефимия Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно