Феврония Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Филиппова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

1808 г.р.
1811 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Матвей Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Владимир Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: Агриппина Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Дочь: Агриппина Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Дочь: Матрена Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.07.1831 ст.

Дочь: Ефимия Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванов

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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