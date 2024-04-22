Ефимия Федорова
Место рождения
Дата рождения06.07.1831 ст.
Дата смерти23.07.1831 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1831 ст.
Отец: Федор Иванов
Мать: Феврония Филиппова
Крещение
08.07.1831 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещение совершал села Полуэктова священник Матвей Матвеев с своим причтом Восприемницею была деревни Ивонина солдатка Ефимия Иванова
Смерть
23.07.1831 ст.
Причина смерти: от неизвестной болезни