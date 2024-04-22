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Ефимия Федорова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

06.07.1831 ст.

Дата смерти

23.07.1831 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1831 ст.

Отец: Федор Иванов

Мать: Феврония Филиппова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Крещение
08.07.1831 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещение совершал села Полуэктова священник Матвей Матвеев с своим причтом Восприемницею была деревни Ивонина солдатка Ефимия Иванова
Смерть
23.07.1831 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от неизвестной болезни
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