Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787 ст.
Дата смертиДо 1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.
Отец: Иван Герасимов
Мать: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Матвей Федоров
Мать ребёнка: Феврония Филиппова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Владимир Федоров
Мать ребёнка: Феврония Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Феврония Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: Агриппина Федорова
Мать ребёнка: Феврония Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Дочь: Агриппина Федорова
Мать ребёнка: Феврония Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Дочь: Матрена Федорова
Мать ребёнка: Феврония Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Тимофей Федоров
Мать ребёнка: Феврония Филиппова
Рождение ребёнка
06.07.1831 ст.
Дочь: Ефимия Федорова
Мать ребёнка: Феврония Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Филиппова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1842 ст.