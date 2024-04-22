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Федор Иванов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1787 ст.

Дата смерти

До 1842 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Жена

Около 1783 г.р.

Дети

1808 г.р.
1811 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.

Отец: Иван Герасимов

Мать: Евдокия Алексеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Матвей Федоров

Мать ребёнка: Феврония Филиппова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Владимир Федоров

Мать ребёнка: Феврония Филиппова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Феврония Филиппова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: Агриппина Федорова

Мать ребёнка: Феврония Филиппова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Дочь: Агриппина Федорова

Мать ребёнка: Феврония Филиппова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Дочь: Матрена Федорова

Мать ребёнка: Феврония Филиппова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Феврония Филиппова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.07.1831 ст.

Дочь: Ефимия Федорова

Мать ребёнка: Феврония Филиппова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Филиппова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1842 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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