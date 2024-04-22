Иван Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754 ст.
Дата смерти1804 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754 ст.
Отец: Герасим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Сын: Назар Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Сын: Антон Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Сын: Конон Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Сын: Константин Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Дементий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1804 ст.