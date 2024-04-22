Иван Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Герасимов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1754 ст.

Дата смерти

1804 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1745 г.р.

Дети

Около 1773 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1787 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754 ст.

Отец: Герасим Иванов

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Сын: Назар Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Сын: Антон Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: Ефимия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Сын: Конон Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Сын: Константин Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Дементий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
1804 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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