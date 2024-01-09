Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Алексеева

Евдокия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Около 1773 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1787 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Сын: Назар Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Сын: Антон Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Сын: Конон Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Сын: Константин Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Дементий Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Герасимов

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close