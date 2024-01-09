Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Сын: Назар Иванов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Сын: Антон Иванов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Сын: Конон Иванов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Сын: Константин Иванов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Дементий Иванов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Герасимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно