Назар Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773 ст.
Дата смерти1808 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.
Отец: Иван Герасимов
Мать: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
29.09.1794 ст.
Жена: Анна Дмитриева
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Сын: Максим Назаров
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Дочь: Домна Назарова
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
27.03.1802 ст.
Дочь: Мария Назарова
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1808 ст.