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Назар Иванов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1773 ст.

Дата смерти

1808 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1796 г.р.
Около 1798 г.р.
1802 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.

Отец: Иван Герасимов

Мать: Евдокия Алексеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
29.09.1794 ст.

Жена: Анна Дмитриева

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Максим Назаров

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Дочь: Домна Назарова

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.03.1802 ст.

Дочь: Мария Назарова

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
1808 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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