Анна Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиДо 1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1794 ст.
Муж: Назар Иванов
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Сын: Максим Назаров
Отец ребёнка: Назар Иванов
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Дочь: Домна Назарова
Отец ребёнка: Назар Иванов
Рождение ребёнка
27.03.1802 ст.
Дочь: Мария Назарова
Отец ребёнка: Назар Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1815 ст.