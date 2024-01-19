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Анна Дмитриева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

До 1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
29.09.1794 ст.

Муж: Назар Иванов

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Максим Назаров

Отец ребёнка: Назар Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Дочь: Домна Назарова

Отец ребёнка: Назар Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.03.1802 ст.

Дочь: Мария Назарова

Отец ребёнка: Назар Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1815 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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