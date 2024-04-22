Максим Назаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.
Отец: Назар Иванов
Мать: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
01.01.1820 ст.
Дочь: Татьяна Максимова
Мать ребёнка: Прасковья Агафонова
Запись №2 Сельца Хотебцова у крестьянина Максима Назарова родилась дочь Татиана
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Сын: Михаил Максимов
Мать ребёнка: Прасковья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Прасковья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Никита Максимов
Мать ребёнка: Прасковья Агафонова
Рождение ребёнка
07.03.1830 ст.
Сын: Агап Максимов
Мать ребёнка: Прасковья Агафонова
Запись №12 Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Максима Назарова родился сын Агап.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Агафонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно