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Максим Назаров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: Назар Иванов

Мать: Анна Дмитриева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1820 ст.

Дочь: Татьяна Максимова

Мать ребёнка: Прасковья Агафонова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №2 Сельца Хотебцова у крестьянина Максима Назарова родилась дочь Татиана
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Михаил Максимов

Мать ребёнка: Прасковья Агафонова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Прасковья Агафонова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Никита Максимов

Мать ребёнка: Прасковья Агафонова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.03.1830 ст.

Сын: Агап Максимов

Мать ребёнка: Прасковья Агафонова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №12 Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Максима Назарова родился сын Агап.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Агафонова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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