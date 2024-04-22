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Татьяна Максимова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.01.1820 ст.

Дата смерти

14.03.1822 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1820 ст.

Отец: Максим Назаров

Мать: Прасковья Агафонова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №2 Сельца Хотебцова у крестьянина Максима Назарова родилась дочь Татиана
Крещение
03.01.1820 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал приходский священник, святого крещения сподоблена 3-го дня Восприемницею была тетка его Евдокия Стефанова Оное крещение исправлял священник Иоанн Алексиев и пономарь Михаил Васильев.
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
14.03.1822 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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