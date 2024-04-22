Татьяна Максимова
Место рождения
Дата рождения01.01.1820 ст.
Дата смерти14.03.1822 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1820 ст.
Отец: Максим Назаров
Мать: Прасковья Агафонова
Запись №2 Сельца Хотебцова у крестьянина Максима Назарова родилась дочь Татиана
Крещение
03.01.1820 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал приходский священник, святого крещения сподоблена 3-го дня Восприемницею была тетка его Евдокия Стефанова Оное крещение исправлял священник Иоанн Алексиев и пономарь Михаил Васильев.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.03.1822 ст.