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Прасковья Агафонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1820 ст.

Дочь: Татьяна Максимова

Отец ребёнка: Максим Назаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №2 Сельца Хотебцова у крестьянина Максима Назарова родилась дочь Татиана
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Михаил Максимов

Отец ребёнка: Максим Назаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Максим Назаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Никита Максимов

Отец ребёнка: Максим Назаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.03.1830 ст.

Сын: Агап Максимов

Отец ребёнка: Максим Назаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №12 Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Максима Назарова родился сын Агап.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Назаров

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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