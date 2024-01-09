Прасковья Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1820 ст.
Дочь: Татьяна Максимова
Отец ребёнка: Максим Назаров
Запись №2 Сельца Хотебцова у крестьянина Максима Назарова родилась дочь Татиана
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Сын: Михаил Максимов
Отец ребёнка: Максим Назаров
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Максим Назаров
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Никита Максимов
Отец ребёнка: Максим Назаров
Рождение ребёнка
07.03.1830 ст.
Сын: Агап Максимов
Отец ребёнка: Максим Назаров
Запись №12 Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Максима Назарова родился сын Агап.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Назаров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно