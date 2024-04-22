Агап Максимов
Место рождения
Дата рождения07.03.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1830 ст.
Отец: Максим Назаров
Мать: Прасковья Агафонова
Запись №12 Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Максима Назарова родился сын Агап.
Крещение
08.03.1830 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемником был той же вотчины, деревни Жолобова крестьянин Гавриил Агапов, восприемницею была того ж сельца крестьянина Увара Андреева жена Екатерина Ипатова Крещение новорожденному совершал села ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно