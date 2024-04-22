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Агап Максимов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

07.03.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1830 ст.

Отец: Максим Назаров

Мать: Прасковья Агафонова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №12 Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Максима Назарова родился сын Агап.
Крещение
08.03.1830 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемником был той же вотчины, деревни Жолобова крестьянин Гавриил Агапов, восприемницею была того ж сельца крестьянина Увара Андреева жена Екатерина Ипатова Крещение новорожденному совершал села ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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