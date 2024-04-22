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Константин Иванов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Жена

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789 ст.

Отец: Иван Герасимов

Мать: Евдокия Алексеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Василий Константинов

Мать ребёнка: Марфа Никитина

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Петр Константинов

Мать ребёнка: Марфа Никитина

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Татьяна Константинова

Мать ребёнка: Марфа Никитина

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.09.1818 ст.

Дочь: Анна Константинова

Мать ребёнка: Марфа Никитина

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «6 сентября 1818 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Константина Иванова родилась дочь Анна.»
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Пелагея Константинова

Мать ребёнка: Марфа Никитина

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Ефимия Константинова

Мать ребёнка: Марфа Никитина

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Никитина

Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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