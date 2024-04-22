Константин Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789 ст.
Отец: Иван Герасимов
Мать: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Василий Константинов
Мать ребёнка: Марфа Никитина
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Сын: Петр Константинов
Мать ребёнка: Марфа Никитина
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: Татьяна Константинова
Мать ребёнка: Марфа Никитина
Рождение ребёнка
06.09.1818 ст.
Дочь: Анна Константинова
Мать ребёнка: Марфа Никитина
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «6 сентября 1818 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Константина Иванова родилась дочь Анна.»
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Пелагея Константинова
Мать ребёнка: Марфа Никитина
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Ефимия Константинова
Мать ребёнка: Марфа Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Никитина
Смерть
Неизвестно